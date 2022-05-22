Ди Мария: у Мбаппе ещё будет время перейти в «Реал»
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Полузащитник Анхель Ди Мария, покинувший «Пари Сен-Жермен» 20 мая, прокомментировал продление контракта нападающего Килиана Мбаппе с парижским клубом. Новый контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.
«Думаю, Килиан принял правильное решение. Он ещё молод, у него ещё будет время перейти в «Реал». У него есть время перейти туда, куда он захочет. Новый контракт рассчитан только на три года, ему будет 26 лет, у него многое впереди.
Мбаппе нравится творить историю, и он продолжит творить её в «ПСЖ». Станет ли Килиан игроком «Реала» в 2025 году? Не знаю, люди в Мадриде сложные, в клубе непросто. Но у Мбаппе есть талант, он способен завоевать их расположение», — приводит слова Ди Марии Goal.com.
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