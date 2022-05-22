Клопп признался, что не знал, какой счёт был в матче «Манчестер Сити» с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход чемпионской гонки в АПЛ. Мерсисайдцы заняли второе место, а чемпионом стал «Манчестер Сити». В 38-м туре «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 3:2, а «Ливерпуль» одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1).
«Поздравляю «Манчестер Сити» и Хосепа Гвардиолу. Спасибо «Астон Вилле» и «Вулверхэмптону» за то, что они сохраняли интригу. Это не тот результат, на который мы надеялись. Получились американские горки.
Я не знал результат. Я знал, что «Сити» проигрывал 0:1. Они уступали — и 0:2? Что ж, тогда есть разочарование. Если бы «Сити» сделал 5:0 за первые 10 минут, для нас была бы обычная игра. Сегодня она у нас была не лучшей. Но мы добились своего. 92 очка — великолепный результат», — цитирует Клоппа BBC.
- 22 мая 2022
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:01
-
21:50
-
21:43
-
21:33
-
21:30
-
21:27
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:44