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Клопп признался, что не знал, какой счёт был в матче «Манчестер Сити» с «Астон Виллой»

Клопп признался, что не знал, какой счёт был в матче «Манчестер Сити» с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход чемпионской гонки в АПЛ. Мерсисайдцы заняли второе место, а чемпионом стал «Манчестер Сити». В 38-м туре «горожане» обыграли «Астон Виллу» со счётом 3:2, а «Ливерпуль» одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1).

«Поздравляю «Манчестер Сити» и Хосепа Гвардиолу. Спасибо «Астон Вилле» и «Вулверхэмптону» за то, что они сохраняли интригу. Это не тот результат, на который мы надеялись. Получились американские горки.

Я не знал результат. Я знал, что «Сити» проигрывал 0:1. Они уступали — и 0:2? Что ж, тогда есть разочарование. Если бы «Сити» сделал 5:0 за первые 10 минут, для нас была бы обычная игра. Сегодня она у нас была не лучшей. Но мы добились своего. 92 очка — великолепный результат», — цитирует Клоппа BBC.

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