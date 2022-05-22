«Милан» в 19-й раз стал чемпионом Италии, сравнявшись по числу титулов с «Интером»

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии в рамках 38-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Милан». Гости одержали победу — 3:0. «Милан» набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем итальянской Серии А сезона-2021/2022, опередив идущий вторым «Интер» на два очка.



Отметим, что «россонери» в 19-й раз стали чемпионами Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.



«Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В прошлом сезоне в Серии А чемпионом стала другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус».

Помимо «Милана» и «Интера», в четвёрку лучших команд Серии А сезона-2021/2022 также вошли «Наполи» и «Ювентус». Данные четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.