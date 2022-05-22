«Барселона» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Вильярреала» на матч 38-го тура испанской Примеры. «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» будет принимать «Вильярреал». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Вильярреал».



«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Алвес, Лангле, Альба, Бускетс, Ф. де Йонг, Гави, Траоре, Торрес, Обамеянг.



«Вильярреал»: Рульи, Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Гомес, Алькасер, Ло Чельсо.



«Барселона» уже гарантировала себе серебряные медали первенства. Каталонцы занимают второе место, набрав 73 очка. В свою очередь, «Вильярреал» ведёт борьбу за седьмое место, позволяющее сыграть в Лиге конференций. В настоящее время «Вильярреал» занимает седьмое место, набрав 56 очков.