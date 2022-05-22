Дубль Жиру и три голевые Леау — в видеообзоре чемпионского матча «Милана» с «Сассуоло»

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии в рамках 38-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Милан». Гости одержали победу — 3:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился нападающий «Милана» Оливье Жиру, ему ассистировал Рафаэл Леау. На 32-й минуте форвард гостей Жиру после паса Леау оформил дубль, а через две забил другой игрок «Милана» — полузащитник Франк Кессье. Третью голевую передачу в матче отдал Леау.

Чтобы включить видео, нажмите на любую область видео или кнопку Play.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Милан».



«Милан» набрал 86 очков в 38 встречах и стал победителем итальянской Серии А сезона-2021/2022, опередив идущий вторым «Интер» на два очка. «Сассуоло» (50) — на 11-м месте.