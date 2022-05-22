Златан Ибрагимович отпраздновал победу «Милана» в Серии А с сигарой

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович курил сигару во время празднования победы команды в чемпионате Италии.
Напомним, в решающем матче сезона миланский клуб на выезде переиграл «Сассуоло» (3:0). «Милан» стал чемпионом Италии впервые с 2011 года. К слову, 40-летний Ибрагимович, успевший поменять за это время три команды, тоже был в составе «Милана», бравшего золото Серии А 11 лет назад.
В нынешнем сезоне Ибрагимович в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение Златана с «Миланом» истекает в конце сезона.
Ранее Ибрагимович заявил, что посвящает победу в чемпионате Италии Мино Райоле. Мино Райолы не стало 30 апреля 2022 года на 55-м году жизни. Он долгое время был агентом шведского футболиста.
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