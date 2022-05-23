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«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и завоевал бронзовые медали чемпионата Испании

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и завоевал бронзовые медали чемпионата Испании
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В ночь с 22 на 23 мая мск на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился полузащитник Родриго Де Пауль, ему ассистировал Антуан Гризманн. На 68-й минуте забил нападающий Анхель Корреа. На 90+3-й минуте один мяч отыграл хавбек Хон Альдалур.

По итогам завершившегося сезона в чемпионате Испании «Атлетико» с 71 очком расположился на третьей строчке в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали первенства. «Реал Сосьедад» набрал 62 очка, баски заняли шестое место в таблице. Отметим, что «Атлетико» сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а «Реал Сосьедад» — в Лиге Европы.

Испания - Примера. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Де Пауль – 50'   0:2 Корреа – 68'   1:2 Альдалур – 90+3'
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