Конте – о попадании «Тоттенхэма» в топ-4 АПЛ: это одно из самых больших моих достижений

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал результаты своего клуба в завершившемся сезоне АПЛ.

«Это было идеально. Мы получили место в Лиге чемпионов. Для такого клуба, как «Тоттенхэм», сыграть в Лиге чемпионов — отличная возможность.

Это было непросто, потому что в Англии очень сложная лига. Есть много топовых команд. Получить место в Лиге чемпионов означает, что мы сделали что-то превосходное».

На вопрос, было ли это одним из самых больших достижений в его карьере, итальянец ответил: «Думаю, да. Честно говоря, всегда нелегко приходить в команду по ходу сезона. Для меня это был большой вызов, может быть, самый большой вызов в моей карьере», — приводит слова Конте Daily Mail со ссылкой на BBC Sport.

Самые возрастные тренеры в футболе.