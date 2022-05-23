Конте – о попадании «Тоттенхэма» в топ-4 АПЛ: это одно из самых больших моих достижений

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал результаты своего клуба в завершившемся сезоне АПЛ.
«Это было идеально. Мы получили место в Лиге чемпионов. Для такого клуба, как «Тоттенхэм», сыграть в Лиге чемпионов — отличная возможность.
Это было непросто, потому что в Англии очень сложная лига. Есть много топовых команд. Получить место в Лиге чемпионов означает, что мы сделали что-то превосходное».
На вопрос, было ли это одним из самых больших достижений в его карьере, итальянец ответил: «Думаю, да. Честно говоря, всегда нелегко приходить в команду по ходу сезона. Для меня это был большой вызов, может быть, самый большой вызов в моей карьере», — приводит слова Конте Daily Mail со ссылкой на BBC Sport.
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