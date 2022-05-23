Три поколения Мальдини выигрывали Серию А с «Миланом»

Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини стал победителем чемпионата Италии в составе команды. До этого вместе с «россонери» трофей Серии А выигрывали его отец — Паоло Мальдини, и дед — Чезаре Мальдини.
20-летний Мальдини — воспитанник «Милана». В нынешнем сезоне итальянский футболист принял участие в 13 матчах за команду во всех турнирах, забив один мяч. Это первый трофей Мальдини-младшего в карьере.
53-летний Паоло Мальдини всю игровую карьеру (1985-2009) провёл в «Милане». В 900 матчах за клуб защитник забил 33 гола и отдал 43 результативные передачи. Мальдини вместе с командой выиграл 25 трофеев, в том числе семь титулов чемпиона Италии.
Чезаре Мальдини выступал за «Милан» с 1954 по 1966 год, проведя в составе команды 399 матчей. В «Милане» Чезаре Мальдини выиграл Лигу чемпионов и четыре трофея Серии А.
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