Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини стал победителем чемпионата Италии в составе команды. До этого вместе с «россонери» трофей Серии А выигрывали его отец — Паоло Мальдини, и дед — Чезаре Мальдини.

20-летний Мальдини — воспитанник «Милана». В нынешнем сезоне итальянский футболист принял участие в 13 матчах за команду во всех турнирах, забив один мяч. Это первый трофей Мальдини-младшего в карьере.

53-летний Паоло Мальдини всю игровую карьеру (1985-2009) провёл в «Милане». В 900 матчах за клуб защитник забил 33 гола и отдал 43 результативные передачи. Мальдини вместе с командой выиграл 25 трофеев, в том числе семь титулов чемпиона Италии.



Чезаре Мальдини выступал за «Милан» с 1954 по 1966 год, проведя в составе команды 399 матчей. В «Милане» Чезаре Мальдини выиграл Лигу чемпионов и четыре трофея Серии А.

По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн. Видео: