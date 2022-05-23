Ари: для «Спартака» будет хорошо, если Дзюба вернётся. Артём — легенда РПЛ

Бывший нападающий ряда российских клубов Ари высказался по поводу будущего Артёма Дзюбы, который покидает санкт-петербургский «Зенит».
«Дзюба — это легенда РПЛ и сборной России. Думаю, что Дзюбе следовало бы остаться в России, потому что ему уже 33 года, в европейских командах можно не успеть адаптироваться. К тому же Дзюба является нападающим, на этой позиции нужна резкость. Если бы я был на его месте, то остался бы в России.
Возвращение в «Спартак»? С «Зенитом» контракт закончился. В «Спартаке» Дзюба играл много лет, фанаты красно-белых любили его, мы отлично вместе выступали за клуб. «Спартак» — большой клуб, у которого больше всего титулов в стране. Думаю, что для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся туда», — приводит слова Ари ТАСС.
- 23 мая 2022
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