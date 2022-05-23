Фанаты «Милана» устроили сумасшествие на улицах города после завоевания чемпионства. Видео

Болельщики «Милана» эмоционально отреагировали на чемпионство своей команды в Серии А. Напомним, «россонери» завоевали золото впервые за 11 лет.
Фанаты «Милана» устроили массовые гулянья на улицах родного города в ночь завоевания чемпионства.
Фанаты «Милана» празднуют чемпионство на улицах города
Болельщики «россонери» обступили клубный автобус «Милана» и не давали ему проехать.
Фанаты «Милана» не дают проехать автобусу команды
Позже основная масса миланских фанатов сконцентрировалась у сцены, на которой должны были выступить представители клуба.
Болельщики «Милана» заполонили улицы города
«Россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.
- 23 мая 2022
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