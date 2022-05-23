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Хавбек «Реала» Вальверде назвал победу команды, которая деморализовала «Барселону»

Хавбек «Реала» Вальверде назвал победу команды, которая деморализовала «Барселону»
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде считает победу над «Севильей» (3:2) в 32-м туре испанской Ла Лиги ключевой для триумфа в чемпионате страны.

«Мы выиграли чемпионат на «Рамон Санчес Писхуан». В тот день мы знали, что если бы не набрали три очка, то «Барселона» была бы намного ближе к нам.

Это была ключевая победа. Помимо трёх очков, победа ещё деморализовала «Барселону», — передаёт слова Вальверде Football Espana в «Твиттере».

Матч между «Севильей» и «Реалом» состоялся 17 апреля. К 25-й минуте «Севилья» вела 2:0 благодаря голам Ивана Ракитича и Эрика Ламелы. «Реал» отыгрался во втором тайме, а на 90+2-й минуте Карим Бензема забил победный мяч.

Видеообзор. «Реал» в добавленное время вырвал победу у «Севильи»:

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