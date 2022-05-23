Хавбек «Реала» Вальверде назвал победу команды, которая деморализовала «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде считает победу над «Севильей» (3:2) в 32-м туре испанской Ла Лиги ключевой для триумфа в чемпионате страны.
«Мы выиграли чемпионат на «Рамон Санчес Писхуан». В тот день мы знали, что если бы не набрали три очка, то «Барселона» была бы намного ближе к нам.
Это была ключевая победа. Помимо трёх очков, победа ещё деморализовала «Барселону», — передаёт слова Вальверде Football Espana в «Твиттере».
Матч между «Севильей» и «Реалом» состоялся 17 апреля. К 25-й минуте «Севилья» вела 2:0 благодаря голам Ивана Ракитича и Эрика Ламелы. «Реал» отыгрался во втором тайме, а на 90+2-й минуте Карим Бензема забил победный мяч.
Видеообзор. «Реал» в добавленное время вырвал победу у «Севильи»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 23 мая 2022
-
12:18
-
12:09
-
12:07
-
12:03
-
12:00
-
11:52
-
11:52
-
11:38
-
11:37
-
11:32
-
11:31
-
11:24
-
11:23
-
11:19
-
11:13
-
11:12
-
10:56
-
10:46
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:27
-
10:15
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:59
-
09:46
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:13
-
08:54
-
08:41
-
08:30