Рустем Сайманов рассказал, как пытался убедить легионеров остаться в «Рубине»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о попытках убедить легионеров остаться в казанском клубе.

«Я пытался убедить легионеров. Мы собирали игроков, разговаривали. Я сообщал, что у нас полное финансирование, очень спокойно всё в стране, никаких проблем не будет. Давайте доиграем, а после сезона будем решать вопрос.

Причём ведь игроки сначала заявляли, что не хотят уезжать. А в итоге многие решили уехать, а кто-то потом звонил и говорил «я уехал». Вот как их удержать?

Я говорил, что всё будет выполнено, всё будет решено. Всё будет выплачиваться, всё будет на счетах в банках, а потом мы найдём способ, как конвертировать.

Мне кажется, что уехавшие иностранцы – это, наоборот, хорошо. Мы смогли привлечь молодых игроков. И игроки с маленькими зарплатами пришли, показали, что хотят играть», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».