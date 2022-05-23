Рустем Сайманов рассказал, как пытался убедить легионеров остаться в «Рубине»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о попытках убедить легионеров остаться в казанском клубе.
«Я пытался убедить легионеров. Мы собирали игроков, разговаривали. Я сообщал, что у нас полное финансирование, очень спокойно всё в стране, никаких проблем не будет. Давайте доиграем, а после сезона будем решать вопрос.
Причём ведь игроки сначала заявляли, что не хотят уезжать. А в итоге многие решили уехать, а кто-то потом звонил и говорил «я уехал». Вот как их удержать?
Я говорил, что всё будет выполнено, всё будет решено. Всё будет выплачиваться, всё будет на счетах в банках, а потом мы найдём способ, как конвертировать.
Мне кажется, что уехавшие иностранцы – это, наоборот, хорошо. Мы смогли привлечь молодых игроков. И игроки с маленькими зарплатами пришли, показали, что хотят играть», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».
- 23 мая 2022
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