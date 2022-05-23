Сайманов: даже не допускал, что другой тренер справится лучше. Слуцкий — заложник ситуации

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил причину продолжения сотрудничества с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

«Даже не допускал, что другой тренер справится лучше. А кто? Я человек, находящийся всегда внутри процесса, считаю цифры и смотрю выкладки, которые дают по команде, и вижу процесс – у меня есть с чем сравнивать. Слуцкий — заложник ситуации, и я знаю, в чём там проблема. И я оглашал всё это в РФС. Ну при чём здесь Слуцкий? Сборы показали, как мы играем. Мы с «Динамо», ЦСКА, «Крыльями Советов» играли, и я видел, что он собрал отличную команду», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Казанская команда в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проиграла дома «Уфе» (1:2) и уступила башкирской команде место в cтыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны.



51-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством команда в 77 матчах во всех турнирах одержала 30 побед, 15 раз сыграла вничью и 32 раза проиграла.



Соглашение между Слуцким и «Рубином», согласно порталу Transfermarkt, истекает летом 2024 года.