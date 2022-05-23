Карапетян: в Европе везде висят флаги ЛГБТ и Украины. Людям говорят, что русские плохие

Экс-нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян, выступающий за «Алашкерт», рассказал об отношении к россиянам в Европе.

«Рассказываю ли я европейским друзьям о плюсах жизни в России? Да, но там тоже сильная пропаганда. Буквально везде висят флаги ЛГБТ, а теперь и Украины, но многие люди просто не понимают, что происходит. Каждый день говорят, что русские плохие, а простые люди не разбираются в нюансах и во всё верят. В Европе представление, что в России живут только страшные люди. Да, ситуация в мире трудная, но я – за Россию, за людей, которые в ней живут. Я говорю сейчас про людей, потому что про политику не люблю говорить. Что не скажешь – всё будет неправильно.

Думают ли в России люди так же про Запад? Нет. Наверное, если пропаганда есть, то на русских она не работает (смеётся). Туда приезжаешь – все русские плохие; сюда приезжаешь – все понимают, что везде есть хорошие люди. В России, как мне показалось, люди отличают пропаганду в медиа. У меня дома всегда включёны русские, немецкие и даже украинские новости. Все говорят разные вещи, трудно понять, где правда.

К сожалению, европейцы более наивные, они просто верят тому, что им рассказывают. Простой пример: если предложишь немцу поехать в Россию, он скажет нет; если предложишь русскому поехать в Германию, он согласится. Жаль, что нельзя просто вывезти всех в Россию и показать, какие люди здесь живут. Дискриминация русских достигла в Европе невероятных размеров, в России про Европу сейчас этого не увидел», — приводит слова Карапетяна Metaratings.