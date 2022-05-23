Сайманов оценил вероятность ухода Абильгора и Тальби из «Рубина»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил вероятность ухода из команды защитника Монтассара Тальби и полузащитника Оливера Абильгора.
«Не лучше ли приглашать иностранцев из Латинской Америки, чем европейцев в будущем? Да, согласен. Но чтобы размышлять о дальнейшей комплектации, то нужно понимать, кто остаётся. Мы же не знаем, останется Тальби или Абильгор. Я постараюсь уговорить их остаться, но считаю, что вероятность этого очень низкая», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».
23-летний Тальби выступает за казанскую команду с августа 2021 года. В нынешнем сезоне марокканский защитник французского происхождения принял участие в 27 матчах.
25-летний Абильгор в 22 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи.
- 23 мая 2022
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