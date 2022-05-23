Эрик тен Хаг высказался о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем в команде португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Конечно, он будет частью проекта. Что может принести команде Роналду? Голы. Другая роль Роналду в последний год его контракта? Сначала я поговорил с Криштиану, прежде чем поговорил с вами», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

37-летний Роналду вернулся в английскую команду летом 2021 года. В 39 матчах сезона португальский футболист забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между Роналду и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона.

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