Булыкин предположил, почему «Спартак» и «Локомотив» отказались от вторых команд
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал решение московских клубов «Спартак» и «Локомотив» отказаться от вторых команд.
«Думаю, вторая команда «Спартаку» просто не нужна. У нас есть молодёжный чемпионат, да и академии должны готовить футболистов для команд РПЛ. У нас есть команды, в которых играют воспитанники «Локомотива», «Спартака». Там академии хорошо развиты, готовят хороших игроков, их сразу надо заигрывать в РПЛ, а не отправлять во вторые команды. Поэтому и отпадает нужда в «Спартаке-2», «Локомотиве-2», — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, второй командой «Спартака» является «Спартак-2», «Локомотива» — «Казанка».
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Видео:
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