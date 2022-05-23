Левандовски выиграл «Золотую бутсу» сезона-2021/2022, опередив Мбаппе, Бензема и Иммобиле

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выиграл европейскую «Золотую бутсу» по итогам сезона-2021/2022.
Поляк забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги, что позволило ему набрать 70 очков по формуле умножения количества голов (35) на коэффициент турнира (2).
На втором месте находится форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (28 голов в чемпионате Франции и 56 очков соответственно).
Третью строчку делят сразу два игрока – Чиро Иммобиле из «Лацио» и Карим Бензема из «Реала». У обоих нападающих по 28 голов и по 56 очков соответственно.
Стоит отметить, что Левандовски получает «Золотую бутсу» второй сезон подряд. Эта личная награда вручается самому результативному футболисту европейских национальных чемпионатов.
Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Недавно Роберт заявил, что намерен покинуть «Баварию» этим летом, так как, по его словам, мюнхенский клуб не предложил ему продлить контракт.
Левандовски забил с отрицательного угла на тренировке:
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