Килиан Мбаппе обратился к болельщикам «Реала»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к фанатам мадридского «Реала». Напомним, футболист был близок к переходу в стан «сливочных», однако принял решение остаться в «ПСЖ».
«Я благодарен фанатам «Реала». Никогда не носил футболку этого клуба, разве что надевал её в 14 лет на неделю. Но они всегда принимали меня как своего. Я благодарен за такое отношение.
Понимаю разочарование болельщиков «Реала», но, надеюсь, они поймут и меня — я захотел остаться в своей стране. Я француз, поэтому хочу и дальше поднимать этот клуб, этот чемпионат и эту страну к вершинам», — приводит слова Мбаппе MadeinFoot.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года. Новое соглашение сторон рассчитано до 2025 года.
- 23 мая 2022
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