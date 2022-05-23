Ларс Корнетка во время работы в «Локомотиве» помогал Ральфу Рангнику в «МЮ»

Бывший руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка во время работы в московском клубе помогал временному тренеру «Манчестер Юнайтед» Ральфу Рангнику по работе с английским клубом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, во время первого матча Рангника на посту главного тренера «МЮ» с «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд» из-за границы за ходом игры наблюдал Ларс Корнетка. Он проводил живой анализ игры «МЮ», а его мысли передавались Рангнику через тренера Кирана Маккенну в перерыве.

Отмечается, что эта ситуация вызвала недоумение у некоторых сотрудников английского клуба, а Пол Брэнд, главный аналитик «Юнайтед», несколько отошёл от дел, сидя на трибунах. У Брэнда был доступ к нескольким ракурсам камер и большому количеству данных, но Рангник в первую очередь хотел услышать мысли своего доверенного человека.

Также в сообщении указывается, что Корнетка занимался разбором видеозаписей игроков «МЮ» и их соперников. После матчей они должны были ждать, пока Корнетка просмотрит записи. Тренировки проводились в зависимости от того, какой отзыв давал Корнетка, а время начала занятий иногда переносилось на вторую половину дня вместо утра.