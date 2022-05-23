Эрик тен Хаг: сделаю всё, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен находиться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от встречи с болельщиками и пообещал вернуть клубу лидирующие позиции в английском футболе.
«Я не знаю, как они будут приветствовать меня. Мы должны дождаться этого момента. Они точно могут ожидать, что я сделаю всё возможное. Я сделаю всё необходимое, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен находиться.
Я не мечтатель. Я живу сегодняшним днём. Я стараюсь изо всех сил и принимаю решения, основанные на ясности и логике. Нам нужна хорошая идея и правильные люди.
Когда мы будем отдавать всё, что у нас есть, каждый день, тогда мы добьёмся успеха. Живите сегодняшним днём, сосредоточьтесь на титулах и не мечтайте о других вещах, которые могут произойти в будущем.
Всё дело в завоевании титулов. Когда мы начинали проект в «Аяксе», цель заключалась в том, что я должен был сделать «Аякс» крепким европейским клубом. Мы хотели вернуться на вершину в Нидерландах. Когда я начинал свою работу, ПСВ был на вершине, но мы изменили это.
Последние четыре года мы постоянно были номером один. Я счастлив и доволен тем, что мы достигли этой цели. Также было важно закончить мой последний сезон на первом месте», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
- 23 мая 2022
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