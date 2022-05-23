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В тульском «Арсенале» опровергли информацию, что клуб не прошёл лицензирование

В тульском «Арсенале» опровергли информацию, что клуб не прошёл лицензирование
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В тульском «Арсенале» прокомментировали информацию, что клуб не прошёл лицензирование.

«Лицензирование клуба состоит из шести критериев. На данный момент тульский «Арсенал» без замечаний прошёл процедуру лицензирования по пяти пунктам. Единственный вопрос касается финансирования на предстоящий сезон. До 30 мая необходимо отправить в РФС документ, гарантирующий финансирование на сезон-2022/2023. Всё будет сделано в необходимые сроки», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в тульском «Арсенале».

Ранее «СЭ» сообщил, что тульский «Арсенал» не смог пройти лицензирование для РПЛ и ФНЛ-1. По информации источника, у клуба будет возможность исправить это на апелляции.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.

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