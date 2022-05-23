В ЦСКА объяснили, почему проведут летние сборы в Новогорске

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему команда проведёт предсезонные сборы на базе в Новогорске.

«ПФК ЦСКА часто проводил летние сборы в России и выигрывал после них чемпионские титулы. Турция и Испания — это зимние варианты. Летом в Москве отличные погодные условия, и мы очень рады, что удалось организовать сборы именно в Новогорске — за тренировочную базу в Новогорске была серьёзная конкуренция между многими клубами. Там отличные поля, восстановительный центр, очень хороший номерной фонд», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 15 июня игроки ЦСКА выйдут из отпуска, пройдут медицинский осмотр и соберутся на базе в Новогорске. Первый сбор команды продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.