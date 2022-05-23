Стали известны даты первого предсезонного сбора ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе основной команды в отпуск после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Ростовом» (4:0).

15 июня игроки ЦСКА пройдут медицинский осмотр и соберутся на базе в Новогорске. Первый сбор команды продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля. Также в рамках предсезонной подготовки ЦСКА примет участие в товарищеском турнире, о котором будет сообщено дополнительно.

Московский ЦСКА в 30 матчах набрал 50 очков и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Напомним, чемпионом страны стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.