Гнабри недоволен тем, что переговоры по новому контракту с «Баварией» сильно затянулись

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри разочарован тем, что предложение по новому контракту с клубом поступило ему лишь после сильно затянувшихся переговоров. Об этом сообщает Bild.
26-летнему немецкому игроку было направлено предложение, согласно которому он будет получать € 17-19 млн в год. Это предельная сумма, которую готовы платить в мюнхенском клубе.
По информации источника, Гнабри недоволен тем, что это предложение поступило ему слишком поздно, обращая внимание на то, что контракты с некоторыми его партнёрами по команде были продлены заранее.
Действующее соглашение футболиста с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.
В этом сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
- 23 мая 2022
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