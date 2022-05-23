Гнабри недоволен тем, что переговоры по новому контракту с «Баварией» сильно затянулись

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри разочарован тем, что предложение по новому контракту с клубом поступило ему лишь после сильно затянувшихся переговоров. Об этом сообщает Bild.

26-летнему немецкому игроку было направлено предложение, согласно которому он будет получать € 17-19 млн в год. Это предельная сумма, которую готовы платить в мюнхенском клубе.

По информации источника, Гнабри недоволен тем, что это предложение поступило ему слишком поздно, обращая внимание на то, что контракты с некоторыми его партнёрами по команде были продлены заранее.

Действующее соглашение футболиста с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Серж Гнабри провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач.