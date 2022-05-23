«Уфа» обратилась в ЭСК из-за судейства Иванова в матче 30-го тура РПЛ с «Рубином»

«Уфа» обратилась в Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза по поводу судейства в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).
«Сегодня «Уфа» подала жалобу на судейство арбитра Иванова в матче с «Рубином». Там много эпизодов», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в пресс-службе «Уфы».
«Уфа» заняла 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 и сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом». Встречи пройдут 25 и 28 мая. Казанский «Рубин» финишировал на 15-м месте и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу.
Чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.
- 23 мая 2022
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