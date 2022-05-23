«Марсель» сомневается, что сможет выкупить Вильяма Салиба у «Арсенала»

Французский «Марсель», скорее всего, не сможет оставить у себя в команде защитника Вильяма Салиба, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу». Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, «Арсенал» намерен выручить за Салиба не менее € 30 млн. У «Марселя», как сообщается, нет возможности заплатить такую сумму за трансфер игрока.
21-летний французский защитник произвёл впечатление в Лиге 1, выиграв награду лучшего молодого игрока сезона.
Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли заявил, что хотел бы сохранить игрока в составе своего клуба. По словам самого Салиба, он открыт к тому, чтобы остаться в команде.
В «Арсенале» же уверены в том, что смогут продать защитника по той цене, которая их устроит.
Вильям Салиба присоединился к лондонскому «Арсеналу» в 2020 году, перейдя из «Сент-Этьена», и пока что не провёл за «канониров» ни одного матча.
- 23 мая 2022
-
22:47
-
22:43
-
22:35
-
22:24
-
22:18
-
22:04
-
21:47
-
21:41
-
21:29
-
21:21
-
21:13
-
20:55
-
20:43
-
20:40
-
20:31
-
20:20
-
20:17
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:28
-
19:25
-
19:18
-
19:07
-
18:57
-
18:46
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:08