«Марсель» сомневается, что сможет выкупить Вильяма Салиба у «Арсенала»

Французский «Марсель», скорее всего, не сможет оставить у себя в команде защитника Вильяма Салиба, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу». Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, «Арсенал» намерен выручить за Салиба не менее € 30 млн. У «Марселя», как сообщается, нет возможности заплатить такую сумму за трансфер игрока.

21-летний французский защитник произвёл впечатление в Лиге 1, выиграв награду лучшего молодого игрока сезона.

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли заявил, что хотел бы сохранить игрока в составе своего клуба. По словам самого Салиба, он открыт к тому, чтобы остаться в команде.

В «Арсенале» же уверены в том, что смогут продать защитника по той цене, которая их устроит.

Вильям Салиба присоединился к лондонскому «Арсеналу» в 2020 году, перейдя из «Сент-Этьена», и пока что не провёл за «канониров» ни одного матча.