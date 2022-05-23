Хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский женился

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский женился, сообщает пресс-служба сборной России.



«Поздравляем Антона и его супругу Камиллу», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Фото: пресс-служба сборной России

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.



Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».