«Поработать с жёнами в постели? Серьёзно?» Комментатор — о словах тренера сборной Украины

Украинский комментатор Виктор Вацко жёстко раскритиковал главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова за слова наставника жёлто-синих о том, что он отпускает своих игроков на несколько дней отдыха, чтобы они «поработали в постели».

«Я в шоке от этого. Ни больше ни меньше. В шоке! Александр Васильевич, вы понимаете, где вы? Вы понимаете, команду какой страны и в какое время вы представляете на международном уровне? Вы в принципе понимаете, какая сейчас у вас миссия там, в Европе? Особенно на официальных медиамероприятиях. А тут национальная сборная – и «поработать с жёнами в постели». Вы серьёзно?! Сборная играет в такое смутное время за границей. И сборная представляет страну, и она обязана нести немного другие сообщения мировому обществу», – приводит слова Вацко «Обозреватель».

Стыковой матч сборной Украины со сборной Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022 в Катаре запланирован на 1 июня 2022 года.