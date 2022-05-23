Сафонов показал лучший результат среди вратарей топ-5 лиг, предотвратив 12,7 гола в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов предотвратил 12,7 гола в Российской Премьер-Лиге, установив лучший результат среди вратарей чемпионата России и топ-5 лиг Европы. Об этом сообщает Opta Sport.

В Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022 голкипер «Краснодара» пропустил 26 мячей, хотя его показатель xGoT, который отражает ожидаемые голы, равен 38,7. Таким образом, Матвей Сафонов предотвратил 12,7 гола за сезон Премьер-Лиги – это лучший результат не только в России, но и среди представителей топ-5 лиг Европы.

Также у футболиста «Краснодара» лучший процент сейвов среди вратарей, проведших хотя бы половину матчей в этом чемпионате России. 23-летний голкипер «Краснодара» и сборной России отразил 78% ударов.