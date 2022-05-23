В «Химках» рассказали, как команда будет добираться на стыковой матч со СКА в Хабаровск

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, как команда будет добираться на стыковой матч со СКА в Хабаровск.



«Хабаровск — тяжёлая поездка. Будем добираться на чартерном самолёте. Никаких сложностей с аэропортом нет. Сложность только в том, что лететь 7,5 часов. Команда — профессионалы. Это их работа: выезжать, играть, радовать зрителей того или иного субъекта Российской Федерации. Ребята будут выполнять свою работу вне зависимости от того, где играть — в Хабаровске, Калининграде или Краснодаре», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Первый стыковой матч за право участия в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «СКА-Хабаровск» — «Химки» состоится в среду, 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:30 мск.