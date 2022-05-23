Тотти: дал бы Дибале футболку с 10-м номером в «Роме»

Спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти признался, что хотел бы видеть нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в римском клубе, а также поделился мнением о главном тренере римлян Жозе Моуринью.



«Я бы мог дать Дибале несколько советов. Если бы это зависело от меня, я бы дал ему футболку с 10-м номером в «Роме». Посмотрим, возьмёт ли он её.



Что касается Моуринью, я всегда ставлю ему высший балл, потому что он мне очень нравится и как тренер, и как человек», — приводит слова Тотти Calciomercato.com.



Напомним, Дибала покинет «Ювентус» летом текущего года и сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинский футболист согласовал условия контракта с миланским «Интером».

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