Тен Хаг: в каждой стране у меня есть любимый клуб, в Англии это «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящей работы с клубом и рассказал, какой клуб является его любимым в Англии.
«В каждой стране у меня есть любимый клуб, в Англии это «Манчестер Юнайтед». Я очень рад, что мне удалось здесь оказаться и меня тепло приняли. У этого клуба великая история, теперь нужно строить будущее. Я хочу организовать команду, которая будет единым целым добиваться результата, где каждый будет бороться друг за друга. Не стоит забывать, что мы играем в «Театре Мечты».
Мы хотим, чтобы за командой было интересно наблюдать. Но, в конце концов, наша цель — показать фантастический футбол. А если мы не сможем играть в фантастический футбол, всё равно будем стараться побеждать», — приводит слова тен Хага Football Daily.
«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2021/2022 на шестом месте, набрав 58 очков. В результате «красные дьяволы» вышли в Лигу Европы.
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