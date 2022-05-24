Тен Хаг: в каждой стране у меня есть любимый клуб, в Англии это «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящей работы с клубом и рассказал, какой клуб является его любимым в Англии.

«В каждой стране у меня есть любимый клуб, в Англии это «Манчестер Юнайтед». Я очень рад, что мне удалось здесь оказаться и меня тепло приняли. У этого клуба великая история, теперь нужно строить будущее. Я хочу организовать команду, которая будет единым целым добиваться результата, где каждый будет бороться друг за друга. Не стоит забывать, что мы играем в «Театре Мечты».

Мы хотим, чтобы за командой было интересно наблюдать. Но, в конце концов, наша цель — показать фантастический футбол. А если мы не сможем играть в фантастический футбол, всё равно будем стараться побеждать», — приводит слова тен Хага Football Daily.

Самые яркие покеры в АПЛ:

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2021/2022 на шестом месте, набрав 58 очков. В результате «красные дьяволы» вышли в Лигу Европы.