Футболисты «Милана» вывесили оскорбительный баннер в адрес «Интера»

Во время проезда футболистов «Милана» на чемпионском автобусе по улицам Милана по случаю победы в чемпионате Италии в руках у игроков – Мика Меньяна и Раде Крунича был замечен оскорбительный баннер, адресованный «Интеру». Об этом сообщает Goal Italia.

«Засуньте Кубок Италии себе в задницу», — гласил текст на баннере, который был посвящён действующему победителю этого турнира – «Интеру».

С большой долей вероятности, этот баннер является отсылкой на аналогичный текстовый перфоманс от Массимо Амброзини после успеха в Лиге чемпионов в 2007 году, который был обращён к «Интеру», выигравшему тогда Серию А. Текст баннера был идентичен нынешнему.

Фанаты «Милана» не дают проехать автобусу команды.

Напомним, «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.