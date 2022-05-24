«Тоттенхэм» активирует за € 47 млн опцию выкупа защитника «Аталанты»

24-летний аргентинский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро, арендованный у итальянской «Аталанты», продолжит выступления за английский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, в ближайшие дни «Тоттенхэм» активирует пункт о покупке Кристиана Ромеро в размере € 47 млн. Ранее экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер восторженно высказывался об этом подписании, называя его переход «трансфером сезона».

Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи хочет, чтобы Ромеро стал ключевым игроком, и подготовил для него длительный контракт сроком до 2026 года.

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 30 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом, в девяти из этих игр он помог команде завершить встречу без пропущенных мячей. Сейчас он проходит курс восстановления после перелома бедра.

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