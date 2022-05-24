«Тоттенхэм» активирует за € 47 млн опцию выкупа защитника «Аталанты»

24-летний аргентинский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро, арендованный у итальянской «Аталанты», продолжит выступления за английский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Как отмечает источник, в ближайшие дни «Тоттенхэм» активирует пункт о покупке Кристиана Ромеро в размере € 47 млн. Ранее экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер восторженно высказывался об этом подписании, называя его переход «трансфером сезона».
Спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи хочет, чтобы Ромеро стал ключевым игроком, и подготовил для него длительный контракт сроком до 2026 года.
В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 30 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом, в девяти из этих игр он помог команде завершить встречу без пропущенных мячей. Сейчас он проходит курс восстановления после перелома бедра.
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн.
- 24 мая 2022
-
04:43
-
04:43
-
04:29
-
04:08
-
03:48
-
03:36
-
03:28
-
03:07
-
02:54
-
02:44
-
02:23
-
02:00
-
01:43
-
01:42
-
01:31
-
01:12
-
00:55
-
00:40
-
00:39
-
00:17
-
00:15
-
00:06
- 23 мая 2022
-
23:57
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:26
-
23:25
-
23:21
-
23:19
-
23:09
-
23:09
-
23:02
-
22:47
-
22:43