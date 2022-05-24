Луис Суарес ответил на вопрос о возможном дальнейшем воссоединении с Месси в МЛС

35-летний уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес выразил мнение о возможном воссоединении в клубе МЛС «Интер Майами» с экс-игроком «Барселоны» Лионелем Месси, с которым он успешно выступал в составе сине-гранатовых.

«Надеюсь на это, но никогда не знаешь, что ждёт тебя в жизни. В целом, у нас отличная взаимосвязь.

В августе прошлого года я был уверен в его продлении контракта с «Барселоной». Его уход шокировал меня», — приводит слова Суареса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на El Larguero.

Гол Суареса в ворота «Алавеса»:

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Напомним, контракт Суареса с «Атлетико» истекает уже 1 июля этого года. В завершившемся сезоне Луис принял участие в 45 матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три результативные передачи.