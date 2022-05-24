Мохамед Эльнени продлит контракт с «Арсеналом»

Египетский полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени продлит контракт с клубом, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации, новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года с опцией возможного продления ещё на год.



29-летний Мохамед Эльнени выступает за «Арсенал» с января 2016 года, перейдя из швейцарского «Базеля». В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной Египта 17 проведённых встреч в английской Премьер-лиге (АПЛ), в которых ему удалось отдать два результативных паса.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Египта в € 9 млн.

24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в английской Премьер-лиге (АПЛ):