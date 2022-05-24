Мохамед Эльнени продлит контракт с «Арсеналом»
Поделиться
Египетский полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени продлит контракт с клубом, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации, новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2023 года с опцией возможного продления ещё на год.
29-летний Мохамед Эльнени выступает за «Арсенал» с января 2016 года, перейдя из швейцарского «Базеля». В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной Египта 17 проведённых встреч в английской Премьер-лиге (АПЛ), в которых ему удалось отдать два результативных паса.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Египта в € 9 млн.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в английской Премьер-лиге (АПЛ):
Комментарии
- 24 мая 2022
-
07:53
-
07:43
-
07:20
-
07:11
-
06:55
-
06:50
-
06:41
-
06:22
-
04:43
-
04:43
-
04:29
-
04:08
-
03:48
-
03:36
-
03:28
-
03:07
-
02:54
-
02:44
-
02:23
-
02:00
-
01:43
-
01:42
-
01:31
-
01:12
-
00:55
-
00:40
-
00:39
-
00:17
-
00:15
-
00:06
- 23 мая 2022
-
23:57
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:26
Партнерский контент