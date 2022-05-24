Патрик Виейра не будет привлечён к ответственности за удар болельщика «Эвертона»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра не будет наказан за инцидент с фанатом «Эвертона» после матча 33-го тура английской Премьер-лиги (2:3). Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, никаких официальных разбирательств по инциденту проводиться не будет, поскольку стороны не пожелали выдвигать обвинения и полиция Великобритании не будет продолжать расследование.
Тем не менее расследование Футбольной ассоциации Англии всё ещё продолжается и французский тренер может быть подвергнут спортивным санкциям.
Инцидент между тренером «Кристал Пэлас» Патриком Виейра и болельщиком «Эвертона» произошёл в матче 33-го тура АПЛ (2:3). После финального свистка фанаты «ирисок» выбежали на поле «Гудисон Парк», чтобы вместе с командой отпраздновать сохранение прописки в Премьер-лиге.
Один из фанатов подбежал к Виейра и начал всячески его провоцировать — кричал и показывал в его адрес оскорбительные жесты. 45-летний француз сначала старался игнорировать выпады, но затем разозлился и несколько раз ударил фаната.
- 24 мая 2022
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