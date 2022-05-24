Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вице-президент РФС заявил, что в РПЛ будет 16 команд

Вице-президент РФС заявил, что в РПЛ будет 16 команд
Комментарии

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв заявил, что в Российской Премьер-Лиге останется 16 команд.

«Будет 16 команд», — передаёт слова Дениса Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Будущее российского футбола решается прямо сейчас! Онлайн с исторического заседания РФС Будущее российского футбола решается прямо сейчас! Онлайн с исторического заседания РФС

Напомним, сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд. В число тех, кто против расширения, вошли «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022