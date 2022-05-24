Президент РФС Дюков высказался о создании Кубка лиги

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном создании нового турнира — Кубка лиги.



«Если в CAS нам не удастся отменить решение УЕФА на следующий сезон, то появляются окна, которые было бы правильно заполнить. РФС рассмотрено предложение ряда клубов провести Кубок РПЛ — это предложение заслуживает рассмотрения и изучения.

Было рассмотрено несколько форматов проведения данного турнира. В ближайшее время будет проведена детализация.



Клубам турнир Кубок лиги — в том числе с точки зрения получения дополнительных доходов. От вещателя есть подтверждение, что турнир им будет интересен. Но всё это пока что предварительная договорённость. В течение месяца поставлена задача закончить работу по формату — скоро он будет сформирован. Также будет сформирована финансовая модель», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.