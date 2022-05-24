Президент РФС Дюков высказался о создании Кубка лиги

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном создании нового турнира — Кубка лиги.
«Если в CAS нам не удастся отменить решение УЕФА на следующий сезон, то появляются окна, которые было бы правильно заполнить. РФС рассмотрено предложение ряда клубов провести Кубок РПЛ — это предложение заслуживает рассмотрения и изучения.
Было рассмотрено несколько форматов проведения данного турнира. В ближайшее время будет проведена детализация.
Клубам турнир Кубок лиги — в том числе с точки зрения получения дополнительных доходов. От вещателя есть подтверждение, что турнир им будет интересен. Но всё это пока что предварительная договорённость. В течение месяца поставлена задача закончить работу по формату — скоро он будет сформирован. Также будет сформирована финансовая модель», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 мая 2022
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:20
-
16:20
-
16:01
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:05
-
14:52
-
14:41
-
14:32
-
14:28
-
14:20
-
14:14
-
14:05
-
14:03
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:51
-
13:49
-
13:44
-
13:37
-
13:35
-
13:34