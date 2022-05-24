Президент РФС Дюков: говорить, что «Газпром» делает всё только для «Зенита» — неправильно

Президент РФС Александр Дюков высказался о связи «Газпрома» с санкт-петербургским «Зенитом».



«Что касается «Газпрома» и футбола, то вы знаете, что он много делает не только для финансирования «Зенита», но и помогает всей РПЛ: на следующий сезон заключён серьёзный контракт с тв-вещателем. В том числе «Газпром» много делает для развития детско-юношеского футбола. У «Зенита» отличная академия, в которой 20 филиалов. Говорить, что «Газпром» делает всё только для «Зенита» — неправильно.



В «Собачье сердце» у Полиграфа Полиграфовича было одно предложение – взять и поделить. У вас (журналистов. — Прим. «Чемпионата») — такое же. Мы должны думать, как увеличить финансирование нашего футбола, и как тратить. Вопрос источника – не самый главный вопрос. У компании есть бренд, который надо продвигать: они используют для этого «Зенит». Эти деньги могут уйти из футбола — пожалуйста. Вы хотите этого? У «Газпрома» большое количество брендов, которые он продаёт. Наш футбол – социальная повестка, инструмент социальной политики. «Газпром» решает две задачи: продвижение бренда и решение социальных задач.



Ну давайте раскулачим «Ман Сити». УЕФА определяет, сколько может потратить «Сити», сколько «ПСЖ», сколько «Зенит». Если доходы клуба нерелевантны, то эти клубы наказываются. И у нас были такие прецеденты. «Зенит», как и другие клубы, каждый год проходит проверку — он соответствует критериям. Все контракты рыночные. Есть «Бавария», «Фрайбург».«Сити» или «Бёрнли». Есть богатые и бедные клубы. Лига пытается увеличить доходы бедных», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.