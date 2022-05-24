Дюков: РФС выступит против, если ФИФА разрешит легионерам бесплатно покидать клубы РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация выступит против в том случае, если ФИФА разрешит легионерам бесплатно покидать клубы Российской Премьер-Лиги.



«РФС выступит против, если ФИФА разрешит легионерам бесплатно покидать клубы РПЛ. У российских клубов будет полное право обратиться в CAS, а мы — поддержим. Но мне неизвестно об обсуждениях возможности такого решения. Я надеюсь, что этого не произойдёт», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее, в марте этого года, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам из Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона-2021/2022.