Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Дюков сообщил, что следующий сезон РПЛ пройдёт с использованием системы VAR

Александр Дюков сообщил, что следующий сезон РПЛ пройдёт с использованием системы VAR
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 пройдёт с использованием системы VAR.

«Следующий сезон РПЛ пройдёт с использованием системы VAR», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что сотрудничество между компанией Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом может прекратиться. В таком случае РФС пришлось бы искать нового провайдера технологии VAR или закрывать на время весь проект в российском футболе.

Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.

Только один человек был за расширение РПЛ. Главное с исторического исполкома РФС Только один человек был за расширение РПЛ. Главное с исторического исполкома РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022