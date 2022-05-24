Александр Дюков сообщил, что следующий сезон РПЛ пройдёт с использованием системы VAR
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 пройдёт с использованием системы VAR.
«Следующий сезон РПЛ пройдёт с использованием системы VAR», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что сотрудничество между компанией Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом может прекратиться. В таком случае РФС пришлось бы искать нового провайдера технологии VAR или закрывать на время весь проект в российском футболе.
Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.
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