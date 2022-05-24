«Гордость, радость, трезвость. Решение сильных людей». Созин — об итогах исполкома РФС

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение организации не расширять Российскую Премьер-Лигу.

«Сложно подобрать одно слово, отписывающее моё отношение к решению РФС. Пусть будут: гордость, радость, трезвость, поэтическая сила. Это решение сильных людей. Они сохранили спортивный принцип. Прекрасно знаю, сколько людей противились этому решению, сколько было сказано слов. Сопротивление и давление было очень серьёзным. Но сейчас можно выдохнуть.



Если вы хотите менять регламент, делайте это заранее. Чтобы клубы были готовы, рассчитывали свои финансы, контракты и так далее. Нельзя увеличивать или уменьшать количество команд накануне сезона. Хотите 18? Хорошо, давай обсуждать, но не со следующего сезона, а через сезон», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.