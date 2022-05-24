Дмитрий Хохлов оценил решение о сохранении 16 команд в Российской Премьер-Лиге

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о решении РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.

«Я считаю, что решение оставить 16 команд — правильное. Я и до этого говорил, что нужно руководствоваться спортивным принципом. Если делать изменения, то они должны быть озвучены перед началом сезона.



Какова вероятность проведения Кубка лиги? Не знаю. Полтора месяца для подготовки — не такой большой срок. В принципе, люди опытные. Знают, что они делают и чем они занимаются. Вполне возможно, что получится», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.