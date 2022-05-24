Дмитрий Хохлов оценил решение о сохранении 16 команд в Российской Премьер-Лиге

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о решении РФС не расширять Российскую Премьер-Лигу.
«Я считаю, что решение оставить 16 команд — правильное. Я и до этого говорил, что нужно руководствоваться спортивным принципом. Если делать изменения, то они должны быть озвучены перед началом сезона.
Какова вероятность проведения Кубка лиги? Не знаю. Полтора месяца для подготовки — не такой большой срок. В принципе, люди опытные. Знают, что они делают и чем они занимаются. Вполне возможно, что получится», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.
- 24 мая 2022
-
20:14
-
20:13
-
20:07
-
19:51
-
19:47
-
19:41
-
19:41
-
19:18
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00