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Президент РФС ответил на вопрос, будут ли продавать пиво на финале Кубка России

Президент РФС ответил на вопрос, будут ли продавать пиво на финале Кубка России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил сомнение, что на финальном матче Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» будет продаваться пиво.

«Не думаю, что будут продавать пиво на финале Кубка России», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом». Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять.

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