Ал. Мостовой — о новом лимите: мы и так проваливаемся в Европе, а сейчас будет ещё хуже

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023.

«Вообще не знаю, в чём помощь и преимущество нового лимита. 10, 12, 13 легионеров — уже запутались все. Спроси любого, никто вообще не знает, что это. Никакой разницы не вижу. Тем более сейчас время такое, что все иностранцы уехали. Клубы не наберут столько легионеров.



Будет ли россиянам легче? Кто останется, кроме них? Ясно, что уровень будет падать. Смотришь топовые чемпионаты: там основная роль у иностранцев. Мы и так в Европе все проваливаемся, сейчас будет ещё хуже. Новый лимит хорошо для молодых — они будут играть. Надеемся, что свои будут прогрессировать и расти. Но всё же это ужасно. Будем в своём огороде копаться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми легионеров.