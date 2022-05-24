Владислав Радимов поддержал сохранение 16 команд в Российской Премьер-Лиге

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о решении Российского футбольного союза не расширять Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.

«Я двумя руками за спортивный принцип. Как мне кажется, всё сделано правильно. Разве нет? Если заранее на берегу договариваешься, что можно будет что-либо изменить — в таком случае ещё можно обсуждать. Мне кажется, в итоге как договорились, так и сделали», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».