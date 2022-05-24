Владислав Радимов поддержал сохранение 16 команд в Российской Премьер-Лиге
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о решении Российского футбольного союза не расширять Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.
«Я двумя руками за спортивный принцип. Как мне кажется, всё сделано правильно. Разве нет? Если заранее на берегу договариваешься, что можно будет что-либо изменить — в таком случае ещё можно обсуждать. Мне кажется, в итоге как договорились, так и сделали», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».
Комментарии
- 24 мая 2022
-
21:41
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:48
-
20:37
-
20:36
-
20:25
-
20:14
-
20:13
-
20:07
-
19:51
-
19:47
-
19:41
-
19:41
-
19:18
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52
Партнерский контент