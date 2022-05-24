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Ханданович продлит контракт с «Интером» до 2023 года

Ханданович продлит контракт с «Интером» до 2023 года
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович на этой неделе продлит контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, в скором времени словенец продлит контракт с «нерадзурри» до 2023 года. Вероятнее всего, по новому контракту игрок будет получать меньше своей нынешней зарплаты, которая составляет € 4 млн в год.

37-летний Ханданович — капитан команды. Он выступает за «Интер» с лета 2012 года, перейдя из «Удинезе» за € 15 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 30 голов. Также на счету Хандановича шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, пять пропущенных мячей и две игры «на ноль».

Рыночная стоимость Хандановича оценена порталом Transfermarkt в € 2,5 млн.

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